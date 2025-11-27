Ucraina | bufera su Witkoff Intercettato | avrebbe suggerito a Putin il piano di pace da discutere con Trump
Bloomberg ha pubblicato la trascrizione di una imbarazzante telefonata confidenziale in cui Steve Witkoff, inviato speciale americano, consiglia il Cremlino su come comportarsi con Donald Trump e suggerisce un piano di pace in stile Gaza che preveda il Donetsk a Mosca, oltre a uno scambio di territori L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
