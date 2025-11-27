Quarrata (Pistoia), 27 novembre 2025 – C’è un indagato per la tragica morte di Adriano Di Lorenzo, l’uomo di 69 anni, di Quarrata, ucciso da una fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale sulle colline della torre di Sant’Alluccio, sul crinale che segna il confine tra Quarrata, Carmignano e Vinci, che la squadra dei cacciatori stava intraprendendo nella giornata di sabato scorso, 22 novembre. Nonostante il tempestivo allarme ai soccorsi, per l’uomo non c’era stato niente da fare, raggiunto probabilmente da un pallettone in parti vitali. La Procura della Repubblica di Prato, competente per territorialità sull’accaduto, ha iscritto nel registro degli indagati l’uomo che avrebbe esploso il colpo fatale, un ottantenne originario di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso da una fucilata durante la battuta di caccia, c’è un indagato. Tac per individuare il colpo