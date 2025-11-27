Ucciso da una fucilata durante la battuta di caccia c’è un indagato Tac per individuare il colpo
Quarrata (Pistoia), 27 novembre 2025 – C’è un indagato per la tragica morte di Adriano Di Lorenzo, l’uomo di 69 anni, di Quarrata, ucciso da una fucilata durante una battuta di caccia al cinghiale sulle colline della torre di Sant’Alluccio, sul crinale che segna il confine tra Quarrata, Carmignano e Vinci, che la squadra dei cacciatori stava intraprendendo nella giornata di sabato scorso, 22 novembre. Nonostante il tempestivo allarme ai soccorsi, per l’uomo non c’era stato niente da fare, raggiunto probabilmente da un pallettone in parti vitali. La Procura della Repubblica di Prato, competente per territorialità sull’accaduto, ha iscritto nel registro degli indagati l’uomo che avrebbe esploso il colpo fatale, un ottantenne originario di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ALEXANDER WIENERBERGER — LA LEICA CHE PORTÒ LUCE SULL'OMBRA DELL'HOLODOMOR Storia dell’ingegnere austriaco che filmò e fotografò l’Holodomor sotto la minaccia di essere ucciso dal regime sovietico --- L’OMBRA DELL’HOLODOMO - facebook.com Vai su Facebook
Ucciso da una fucilata durante la battuta di caccia, c’è un indagato. Tac per individuare il colpo - L’esame al San Jacopo, il proiettile sarà consegnato ai Carabinieri del Nucleo Sis. Secondo lanazione.it
Caccia e sicurezza, ne parliamo con Ottavio Tarabelloni - Circa un anno fa, a Leguigno di Casina, un uomo è morto, ucciso da una fucilata mentre raccoglieva castagne, durante una battuta di caccia al cinghiale. Riporta redacon.it
Un uomo è rimasto ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia al cinghiale - Incidente mortale di caccia nei boschi di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in Maremma. Si legge su today.it