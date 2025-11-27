Ubriaco in un parco giochi | allontanato e sanzionato dalla polizia locale
Oltre cento veicoli controllati, con la verifica di conducenti e passeggeri, per due violazioni accertate e il ritiro di una patente di guida. Sono i risultati del servizio congiunto, nelle fasce serali e notturne, che lo scorso fine settimana ha visto impegnate la polizia locale del Comune di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Finisce in una scarpata mentre percorre ubriaco la strada del Vesuvio: salvato dalla polizia - facebook.com Vai su Facebook
Ventimiglia, ubriaco picchia i genitori: allontanato da casa - Ventimiglia – Ubriaco, si è scagliato contro i genitori, “colpevoli” di averlo sgridato per le sue condizioni. Come scrive ilsecoloxix.it