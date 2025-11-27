Torino, 27 novembre 2025 – Marco Veronese cammina ignaro verso la sua abitazione quando dalle auto parcheggiate spunta un uomo incappucciato. L’imprenditore ha appena il tempo di rendersi conto di cosa sta succedendo. Finirà riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. L’ accoltellamento brutale (24 i colpi inferti secondo la ricostruzione) viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri ne hanno vagliate centinaia per ricostruire l’agguato e la fuga dell’omicida, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre scorsi. I filmati, insieme con l’analisi delle celle telefoniche, ha consentito agli inquirenti di mettersi sulle tracce del Michele Nicastri, reo confesso del delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutto in pochi secondi: il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer