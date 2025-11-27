Tutto in pochi secondi | il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer
Torino, 27 novembre 2025 – Marco Veronese cammina ignaro verso la sua abitazione quando dalle auto parcheggiate spunta un uomo incappucciato. L’imprenditore ha appena il tempo di rendersi conto di cosa sta succedendo. Finirà riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. L’ accoltellamento brutale (24 i colpi inferti secondo la ricostruzione) viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri ne hanno vagliate centinaia per ricostruire l’agguato e la fuga dell’omicida, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre scorsi. I filmati, insieme con l’analisi delle celle telefoniche, ha consentito agli inquirenti di mettersi sulle tracce del Michele Nicastri, reo confesso del delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Katy Turini. The Avener · Fade Out Lines (The Avener Rework). La praticità è tutto quando si va via per pochi giorni, infatti mi sono affidata a @golf_supags Lo zaino versatile che puoi usare sia per lo studio, lavoro e viaggi Lo potete acquistare direttamente s - facebook.com Vai su Facebook
Germania: demolite in pochi secondi le torri di una centrale nucleare dismessa; il Video - Germania, due colossi di cemento, le iconiche torri di raffreddamento della centrale nucleare di Gundremmingen, sono state abbattute sabato mattina nel cuore della Baviera. Secondo ilmeteo.it