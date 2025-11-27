Tutto in pochi secondi | il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 27 novembre 2025 –  Marco Veronese cammina ignaro verso la sua abitazione quando dalle auto parcheggiate spunta un uomo incappucciato. L’imprenditore ha appena il tempo di rendersi conto di cosa sta succedendo. Finirà riverso sull’asfalto in una pozza di sangue. L’ accoltellamento  brutale (24 i colpi inferti secondo la ricostruzione) viene ripreso dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri ne hanno vagliate centinaia per ricostruire l’agguato e la fuga dell’omicida, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre scorsi. I filmati, insieme con l’analisi delle celle telefoniche, ha consentito agli inquirenti di mettersi sulle tracce del Michele Nicastri, reo confesso del delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tutto in pochi secondi il video dell8217omicidio di marco veronese smentisce il killer

© Quotidiano.net - Tutto in pochi secondi: il video dell’omicidio di Marco Veronese smentisce il killer

Scopri altri approfondimenti

Germania: demolite in pochi secondi le torri di una centrale nucleare dismessa; il Video - Germania, due colossi di cemento, le iconiche torri di raffreddamento della centrale nucleare di Gundremmingen, sono state abbattute sabato mattina nel cuore della Baviera. Secondo ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pochi Secondi Video