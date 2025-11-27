Tutto distrutto Orrore nell’asilo dei bambini in Italia | entrano di nascosto ed ecco cosa fanno

Un doppio raid vandalico ha colpito la scuola Salvemini Rodinò di via Mastellone, nel quartiere Napoli Est. In pochi giorni ladri e vandali hanno preso di mira l’istituto, mettendo a soqquadro diverse aule e danneggiando arredi e armadietti. Un episodio che ha scosso l’intera comunità scolastica. Nel corso delle incursioni sono stati rubati giochi e colori dei bambini, materiale didattico indispensabile per le attività quotidiane. Le aule sono state trovate in disordine e diverse strutture interne risultano danneggiate, aggravando ulteriormente la situazione. I due raid sono avvenuti durante il lungo weekend elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

