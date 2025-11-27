Tutto distrutto Orrore nell’asilo dei bambini in Italia | entrano di nascosto ed ecco cosa fanno

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un doppio raid vandalico ha colpito la scuola Salvemini Rodinò di via Mastellone, nel quartiere Napoli Est. In pochi giorni ladri e vandali hanno preso di mira l’istituto, mettendo a soqquadro diverse aule e danneggiando arredi e armadietti. Un episodio che ha scosso l’intera comunità scolastica. Nel corso delle incursioni sono stati rubati giochi e colori dei bambini, materiale didattico indispensabile per le attività quotidiane. Le aule sono state trovate in disordine e diverse strutture interne risultano danneggiate, aggravando ulteriormente la situazione. I due raid sono avvenuti durante il lungo weekend elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tutto distrutto orrore nell8217asilo dei bambini in italia entrano di nascosto ed ecco cosa fanno

© Thesocialpost.it - “Tutto distrutto”. Orrore nell’asilo dei bambini in Italia: entrano di nascosto ed ecco cosa fanno

Contenuti che potrebbero interessarti

Cosmo, 'Brucia tutto' è il mio urlo in faccia all'orrore - Non stare attento a ciò che dici se pupi fare tutto come Bibi" inizia così 'Brucia tutto', l' "inno alla lotta" pubblicato dal ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Distrutto Orrore Nell8217asilo