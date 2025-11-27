Tutto bloccato Schianto tra più mezzi e strada chiusa | squadre di soccorsi sul posto

Lungo le strade italiane, sempre più spesso messe alla prova da un traffico intenso e da condizioni di guida complesse, il rischio di incidenti resta un elemento con cui convivere quotidianamente. Non è una novità che molte arterie, soprattutto quelle extraurbane, diventino terreno fragile nelle ore di punta: basta una distrazione, un improvviso rallentamento o un tratto particolarmente stretto perché si crei una situazione di pericolo. Nel corso degli ultimi anni, in Veneto come nel resto del Paese, le amministrazioni locali e le forze dell’ordine hanno più volte richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, sottolineando quanto le infrastrutture congestionate possano trasformarsi in veri e propri punti critici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it