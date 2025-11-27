Tutte le partite visibili della IBSA NextGen Cup 2025 26 su LBATV in modalità freemium
La IBSA NextGen Cup 202526, il torneo dedicato alle 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A, inizierà questo fine settimana con la prima tappa della fase a gironi all’italiana di sola andata che è in programma a Verona e Villafranca di Verona da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, presso le strutture del Pala AGSM AIM di Verona e del Palazzetto . L'articolo Tutte le partite visibili della IBSA NextGen Cup 202526 su LBATV in modalità freemium proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Scopri altri approfondimenti
? ? Ecco tutte le partite in casa e in trasferta delle nostre squadre. 6-7 Dicembre #wearefamily #fcdfucina #calcio #lafucina #scuolacalcio #sport #passion #lacante - facebook.com Vai su Facebook
Il calendario neroverde, per seguire tutte le partite del weekend! #ForzaSasol Vai su X
IBSA NextGen Cup 2025/26: tutte le partite visibili su LBATV in modalità freemium - La IBSA NextGen Cup 2025/26, il torneo dedicato alle 16 formazioni Under 19 dei club di Serie A, inizierà questo fine settimana con la ... Riporta basketinside.com
Dove vedere tutte le partite della Serie A 2025/2026 in streaming - La piattaforma conferma il suo impegno con il massimo campionato di calcio italiano di cui ha acquisito i diritti televisivi ... Secondo calciomercato.com