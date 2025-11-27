Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre

Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai match di Champions League alle ultimissime di mercato La tre giorni europea è iniziata bene per le squadre italiane. Napoli e Juventus hanno fatto il loro dovere, con le vittorie con Qarabag e Bodo Glimt. Si prosegue, stasera, con un’altra emozionante serata di Champions. DIRETTA LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) L’ Inter, a punteggio pieno, cerca conferme preziose in casa dell’ Atletico Madrid, nel primo vero big match europeo della stagione. Trasferta difficile anche per l’ Atalanta, che giocherà in casa dell’ Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tutte le notizie di mercoledì 26 novembre

