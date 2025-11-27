Turismo Taormina terza destinazione balneare italiana per spesa tax free prima per crescita rispetto al 2019
Catania (CT), 25 novembre 2025 – La Sicilia ha un peso ancora relativo (2%) rispetto al totale della spesa Tax Free shopping italiana*, pur crescendo a un ritmo superiore alla media (+15%). Ad attrarre il 70% della spesa regionale è una meta in particolare: Taormina, che cresce del +18% rispetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
