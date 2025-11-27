Turismo sociale e inclusivo Ulss 9 Scaligera ai Mercatini di Natale
C'è un banchetto speciale ai Mercatini di Natale in Piazza Brà, una casetta che sta raccontando una storia di accessibilità: il progetto “Turismo sociale e inclusivo” dell'Ulss 9 Scaligera. Questa iniziativa mira a mettere al centro dell'offerta turistica veronese i soggetti fragili, promuovendo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
Bando Turismo Eco-Sociale – Regione Campania Hai un’impresa turistica e vuoi crescere in modo sostenibile? Il bando Turismo Eco-Sociale offre un contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese, massimo €100.000, per promuovere un turismo inn - facebook.com Vai su Facebook
Verona, in piazza Bra il turismo sociale è ai mercatini di Natale - C'è una casetta tra i tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Bra, che mette al centro l'importanza del "Turismo sociale e inclusivo" ... Scrive veronaoggi.it
Turismo sociale e inclusivo, il progetto del Veneto - L'Ulss 4 Veneto Orientale, che quel progetto lo ha tenuto a battesimo, rimane ora capofila dello sviluppo Regionale. rainews.it scrive
Giornata internazionale delle persone con disabilità, accordi per un “Turismo Sociale ed Inclusivo” - In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, che si celebra il 3 dicembre, Gardaland Resort e l’ULSS 9 Scaligera hanno siglato un accordo di collaborazione nell ... Riporta rainews.it