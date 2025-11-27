Turismo sociale e inclusivo Ulss 9 Scaligera ai Mercatini di Natale

C'è un banchetto speciale ai Mercatini di Natale in Piazza Brà, una casetta che sta raccontando una storia di accessibilità: il progetto “Turismo sociale e inclusivo” dell'Ulss 9 Scaligera. Questa iniziativa mira a mettere al centro dell'offerta turistica veronese i soggetti fragili, promuovendo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

