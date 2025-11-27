Tuo figlio mi deve 400 euro debitore si barrica in casa e chiama i carabinieri | arrestato 38enne
Dovrà rispondere di tentata estorsione il 38enne di San Paolo di Civitate arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, mentre avanzava una richiesta di 400 euro nei confronti di una donna. Secondo quanto accertato dai militari, tale pretesa - accompagnata da intimidazioni e minacce -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se hai un figlio che deve iniziare la primaria ...pensaci...se ha già iniziato e vuole provare un esperienza in "collina " pensaci... - facebook.com Vai su Facebook