2025-11-27 12:31:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: L’unico allenatore, nella storia della Juve, ad aver vinto in Norvegia. Di questi tempi non è un dato trascurabile. Poi, c’è tutto il resto. L’uomo, l’allenatore e il personaggio. Luciano Spalletti è un mondo dentro il quale squadra e tifosi vogliono immergersi. Quando arriva all’aeroporto di Bodo l’accoglienza che trova è molto calorosa. Ci sono tantissimi tifosi che lo aspettano. Lucio tira fuori il sorriso ai tanti che hanno convissuto col disagio della pista ghiacciata: un vero problema, che ha fatto slittare e cancellare numerosi voli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – Spalletti capocantiere, come sta plasmando la Juve da Koopmeiners a Miretti. E il botta e risposta con i tifosi