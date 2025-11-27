Trump | stop domande immigrazione afghani

5.06 L'amministrazione Trump ha annunciato che sospenderà tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani dopo che un uomo di quella nazionalità è sospettato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale a Washington. La misura è stata annunciata tramite l'account dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione Usa che ha sottolineato che avrà "effetto immediato" Tutte le procedure di asilo saranno congelate "in attesa di un'ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it