Trump | stop domande immigrazione afghani
5.06 L'amministrazione Trump ha annunciato che sospenderà tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani dopo che un uomo di quella nazionalità è sospettato di aver sparato a due membri della Guardia Nazionale a Washington. La misura è stata annunciata tramite l'account dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione Usa che ha sottolineato che avrà "effetto immediato" Tutte le procedure di asilo saranno congelate "in attesa di un'ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Trump ha lanciato un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d’armi e intelligence. “Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave”, comm - facebook.com Vai su Facebook
#Trump sospende colloqui commerciali con #Bangkok dopo stop cessate fuoco con #Cambogia, poi dietrofront. Due telefonate con premier Anutin e Hun Manet: nulla su tregua ma Casa Bianca ritratta su dazi In rassegna: china-files.com/in-cina-e-asia… Vai su X
Trump in Scozia: l'immigrazione "sta uccidendo l'Europa" - Al suo arrivo in Scozia per una visita di cinque giorni, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'immigrazione "sta uccidendo l'Europa". Segnala it.euronews.com
Trump, stop totale ai viaggi negli Stati Uniti da 12 Paesi. Le nazioni coinvolte, i precedenti e gli esclusi - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso per una nuova stretta all'immigrazione nel Paese, bloccando l'entrata alle persone provenienti da dodici nazioni diverse: Afghanistan, Myanmar, ... Segnala ilmessaggero.it
Coronavirus: Trump, stop a immigrazione per 60 giorni - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che la sua amministrazione vietera' temporaneamente l'ingresso nel Paese ai nuovi immigrati, compresi alcuni familiari di ... Si legge su milanofinanza.it