Trump | attentatore entrato con Biden

4.18 Trump,commentando il ferimento di due militari della Guardia Nazionale vicino la Casa Bianca,da parte di un afghano ha sottolineato che "è stato portato qui da Biden nel settembre 2021". Ha definito l'attacco "un atto di malvagità, di odio e di terrore", promettendo che la sua amministrazione "riconsidererà ogni singolo straniero entrato nel Paese dall'Afghanistan" durante la presidenza di Biden. Trump ha inoltre attaccato duramente l'immigrazione, definendola "la più grande minaccia alla sicurezza nazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

