La decisione di Donald Trump di avviare la procedura per dichiarare organizzazione terrorista, e quindi mettere fuori legge, i Fratelli Musulmani in Libano, Giordania e Egitto segna una svolta per gli Stati Uniti, e anche una pressione sul Qatar, stretto alleato dell’America e anche personale del presidente, che però della Fratellanza è il motore immobile e il finanziatore. Con tutta probabilità, infatti, questa mossa precede dei provvedimenti di Washington contro organizzazioni islamiche americane collegate ai Fratelli Musulmani. Sino a oggi, infatti, queste, finanziate a suon di miliardi dal Qatar, erano universalmente considerate normali organizzazioni politiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump sfida i Fratelli Musulmani, e l’Europa scopre l’antisemitismo che non vuole vedere