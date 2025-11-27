Trump dopo l’attacco a Washington | Atto di terrore Stretta immediata sui cittadini afghani

Le parole del POTUS. «Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l’umanità intera». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si è rivolto al Paese dopo l’agguato costato la vita a due soldati della Guardia Nazionale, avvenuto a pochi isolati dalla Casa Bianca. Per l’attacco è stato arrestato un sospetto: un 29enne afghano arrivato negli Usa nel 2021 con i permessi speciali concessi dall’amministrazione Biden dopo il ritiro dall’Afghanistan. Secondo il presidente, l’uomo sarebbe «uno straniero che è entrato nel nostro Paese dall’Afghanistan, un inferno sulla Terra». 🔗 Leggi su 361magazine.com

