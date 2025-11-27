Trump definito punitivo dopo aver escluso il Sudafrica dal G20
questioni diplomatiche tra Stati Uniti e sudafrica in vista del g20 del 2026. Recenti sviluppi in ambito internazionale hanno evidenziato tensioni tra gli Stati Uniti e il Sudafrica, in seguito a decisioni e dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. La discussione si concentra sul rifiuto della partecipazione sudafricana alla prossima conferenza G20, in programma nel 2026 a Miami, e sulla risposta del governo statunitense a queste scelte. Viene inoltre analizzata la posizione ufficiale di entrambe le parti e i possibili impatti su relazioni diplomatiche e cooperazione globale. esclusione del sudafrica dal g20 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
L’incontro di ieri tra Donald Trump e Zohran Mamdani, il neo-eletto sindaco di New York, ha sorpreso tutti per i toni distesi e amichevoli, lontani dagli attacchi della campagna elettorale. Trump, che aveva definito Mamdani un “comunista” e minacciato tagli ai fo - facebook.com Vai su Facebook
Trump accusa i democratici di “sedizione”: “Comportamento punibile con la morte” dopo il video pubblicato dai parlamentari - Nel video di circa 90 secondi compaiono la deputata Elissa Slotkin, il senatore Mark Kelly e i rappresentanti Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander e Chrissy Houlahan, tutti con esperienze ... Lo riporta italynews.it
L’Ucraina ottiene un quadro di pace aggiornato dopo le critiche al piano di Trump - Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno definito di un «quadro di pace aggiornato e perfezionato» dopo giorni di critiche al piano statunitense. msn.com scrive
Trump promette di sostenere la leadership siriana dopo l'incontro alla Casa Bianca con il presidente al-Sharaa - Storico incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il leader siriano Ahmad al- Riporta it.euronews.com