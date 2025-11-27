trump definito punitivo dopo aver escluso il sudafrica dal g20

questioni diplomatiche tra Stati Uniti e sudafrica in vista del g20 del 2026. Recenti sviluppi in ambito internazionale hanno evidenziato tensioni tra gli Stati Uniti e il Sudafrica, in seguito a decisioni e dichiarazioni che hanno suscitato reazioni contrastanti. La discussione si concentra sul rifiuto della partecipazione sudafricana alla prossima conferenza G20, in programma nel 2026 a Miami, e sulla risposta del governo statunitense a queste scelte. Viene inoltre analizzata la posizione ufficiale di entrambe le parti e i possibili impatti su relazioni diplomatiche e cooperazione globale. esclusione del sudafrica dal g20 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

