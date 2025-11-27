Trump | Attentatore di Washington è afgano colpa di Biden

In una dichiarazione video pubblicata su Truth, il social media di sua proprietà, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato il suo predecessore Jee Biden di aver fatto entrare negli Usa l'uomo afgano, successivamente identificato come Rahmanullah Lakanwal, che ha ferito gravemente a colpi di armi da fuoco due militari della Guardia Nazionale dispiegati a Washington DC, a pochi passi dalla Casa Bianca. "Sulla base delle migliori informazioni disponibili, il Dipartimento per la Sicurezza Interna è convinto che il sospettato in custodia sia uno straniero entrato nel nostro Paese dall'Afghanistan, un inferno sulla Terra - ha annunciato Trump -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Attentatore di Washington è afgano, colpa di Biden"

