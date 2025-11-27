Truffano anziana di Gaiole in Chianti Via con gli ori nascosti negli slip

di Laura Valdesi SIENA Altro colpo sventato. Oro, gioielli e denaro subito restituiti alla pensionata di 81 anni che i due campani erano riusciti a raggirare martedì mattina. La scusa? La macchina di sua proprietà aveva provocato un incidente mortale, sosteneva al telefono un finto carabiniere. Quelli veri sono stati bravi a bloccare gli autori rapidamente, a una ventina di chilometri da Gaiole in Chianti, in direzione Siena. Arrestati dai militari dell’Arma per la truffa aggravata dal fatto che era stata commessa ai danni di un’anziana. Quando li hanno bloccati probabilmente stavano tenendo sotto controllo la zona e i movimenti strani visto che la nostra provincia nelle ultime settimane è sotto l’assedio dei malviventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffano anziana di Gaiole in Chianti. Via con gli ori nascosti negli slip

Leggi anche questi approfondimenti

TRUFFANO anziana a Macerata rubandole tutto l'oro e fuggono, due ragazze arrestate in centro a Pescara Leggi qui: https://cityne.ws/MCIDo - facebook.com Vai su Facebook

Truffano un’anziana in provincia di Pistoia denunciate dalla polizia di stato due persone tra cui un quindicenne Vai su X

Truffano anziana di Gaiole in Chianti. Via con gli ori nascosti negli slip - Oro, gioielli e denaro subito restituiti alla pensionata di 81 anni che i due campani erano riusciti a raggirare martedì mattina. Segnala msn.com

Gaiole in Chianti, mette oro e soldi nelle mutande dopo la truffa: arrestato col complice - Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi, 26 novembre 2025, davanti al giudice Alessandro Maria Solivetti Flacchi presso il Tribunale di Siena, l’udienza di convalida dell’arresto di due uomini fermat ... Segnala radiosienatv.it

Truffano e derubano anziana e poi ripuliscono una villetta: due denunciati - Fermo, 13 ottobre 2025 – Doppio colpo a Francavilla d’Ete con il solito metodo: fingere che un familiare ha avuto un incidente stradale, comunicarlo alla vittima per poi farsi consegnare denaro e ... Da ilrestodelcarlino.it