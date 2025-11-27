Truffa un anziano per migliaia di euro denunciato 23enne
Tentativo di truffa ‘andato male’ ai danni di un 79enne residente a Meda. Dopo l'iniziale approccio che aveva fruttato al malfattore ben 1592 euro, la successiva indagine dei carabinieri ha portato al rintracciare il responsabile e denunciarlo.Il fattoTra la fine di ottobre e l'inizio del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
