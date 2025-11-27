truffa delle finte carabiniere anziana consegna oro e gioielli arrestate due ragazze

Un’anziana, dopo essere stata contattata da una donna che si è finta carabiniere, consegna tutto l’ oro che ha in casa, tra cui la sua fede nuziale, per un presunto controllo ad una donna che credeva appartenente all’Arma. Ma era una truffa. Arrestate a Pescara due giovani campane, Valentina Piscopo, 26 anni, e Lucia Di Tella, 24 anni, che poco prima avevano messo a segno un colpo ai danni di una 79enne di Macerata. Secondo quanto aveva riferito, la vittima era stata contattata al telefono da un presunto carabiniere che, paventandole pesanti conseguenze penali, la aveva convinta a raccogliere tutto l’oro che aveva in casa e a consegnarlo per un controllo ad una collega, che di lì a poco si sarebbe presentata alla sua porta, con la promessa che i preziosi sarebbero stati poi restituiti al marito poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

