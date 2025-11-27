Truffa del finto carabiniere | in 2 acciuffati dopo inseguimento in autostrada

Due giovani casertani sono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo una rocambolesca fuga in autostrada, terminata con il recupero di denaro e gioielli sottratti pochi minuti prima a una coppia di anziani della provincia di Roma. I due, un 22enne e un 26enne, sono accusati di truffa aggravata. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa del finto carabiniere: in 2 acciuffati dopo inseguimento in autostrada

