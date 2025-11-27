Trovato morto Rocco Amato il giovane casertano scomparso a Barcellona
Caserta, 27 novembre 2025 – Un giovane casertano è stato trovato morto a Barcellona dopo giorni di ricerca. Rocco Amato, 28 anni, originario di Francolise, viveva in Spagna da alcuni anni. Di lui si erano perse le tracce domenica scorsa: i familiari avevano provato a chiamarlo, ma il telefono squillava a vuoto. Così gli amici avevano lanciato appelli sui social – sia in italiano che in spagnolo – con foto del ragazzo per rintracciarlo. L'epilogo delle ricerche, però, è stato tragico. Il suo cadavere è stato ritrovato dopo tre giorni dalle autorità della città catalana che hanno avviato le indagini per accertarne le cause della morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
