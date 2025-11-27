Trovato morto il giovane casertano scomparso a Barcellona

AGI - È stato trovato morto Rocco Amato, il giovane casertano di cui si erano perse le tracce domenica a Barcellona. Lo conferma la Farnesina. Il consolato italiano a Barcellona sta assistendo la famiglia del ventottenne originario di Francolise, in provincia di Caserta. Del ragazzo, che viveva in Spagna da alcuni anni, si erano perse le tracce dal 23 novembre. . 🔗 Leggi su Agi.it

