Trovato morto il giovane casertano scomparso a Barcellona

AGI - È stato trovato morto Rocco Amato, il giovane casertano di cui si erano perse le tracce domenica a Barcellona. Lo conferma la Farnesina. Il consolato italiano a Barcellona sta assistendo la famiglia del ventottenne originario di Francolise, in provincia di Caserta. Del ragazzo, che viveva in Spagna da alcuni anni, si erano perse le tracce dal 23 novembre. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trovato morto il giovane casertano scomparso a Barcellona

Approfondisci con queste news

#Francolise #Carinola - Trovato morto in Spagna, a Barcellona, il giovane scomparso Rocco Amato: nessuna certezza sulle cause della morte. #Cronaca #Morto #Barcellona #Scomparso #Cause #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Era scomparso da tre giorni, un giovane del Casertano trovato morto a Barcellona #barcellona #spagna #giovanescomparso #27novembre Vai su X

Trovato morto a Barcellona un giovane del casertano scomparso - E' stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona, in Spagna, Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Scrive ansa.it

Rocco Amato, trovato morto il giovane casertano scomparso a Barcellona. L'allarme e il mistero: cosa sappiamo - La vicenda che ha scosso la comunità di Francolise, in provincia di Caserta, è iniziata domenica scorsa, quando i familiari e gli amici ... Segnala msn.com

Rocco Amato trovato morto a Barcellona, il giovane casertano era scomparso da alcuni giorni. Aperta un'indagine - Ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Segnala affaritaliani.it