Trovato morto a Barcellona giovane del casertano scomparso
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Lo confermano all’ANSA fonti diplomatiche. Il ritrovamento del corpo del giovane é avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un’indagine sulla morte. Il consolato generale d’Italia a Barcellona assiste dal primo momento i genitori di Rocco Amato, assistiti da un legale, e che hanno raggiunto la città di Gaudì. La polizia spagnola ha avviato le ricerche dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari del giovane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
