Trovato morto a 40 anni in un hotel di Torino ipotesi overdose | Abbiamo aperto la stanza ed era senza vita

“Abbiamo aperto la porta della stanza e lo abbiamo trovato senza vita”. Racconta questo la centralinista dell’hotel Kun Lun di Torino, all’incrocio tra corso Francia e piazza Massaua, ripensando a cosa è successo il 24 novembre. Intorno alle 12, quel giorno, un uomo è stato trovato morto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Trovato morto a 40 anni in un hotel di Torino, ipotesi overdose: “Abbiamo aperto la stanza ed era senza vita”

