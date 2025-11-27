Tropical le partite in casa sono tabù Dietro l’angolo c’è il derby di Imola

Cinque sconfitte consecutive, sei davanti al pubblico amico nelle sette gare giocate. Il Tropical Coriano in Romagna sin qui ha raccolto un solo punticino. Un risultato misero che, nell’ultimo periodo, complici anche le sconfitte esterne, rendono complicata la vita alla formazione di mister Scardovi. Un periodo di difficoltà che, magari, la neo promossa poteva anche aver messo in conto. Ma è chiaro che ora il Tropical dovrà cercare di rialzare la testa, magari anche portando energie fresche alla squadra con qualche correzione alla rosa. Questioni delle quali si sta occupando il club, mentre sul campo capitan Anastasi e compagni hanno iniziato a pensare all’ Imolese alla quale domenica la squadra di Coriano andrà a fare visita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

