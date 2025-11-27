Trombe marine al largo di Positano | le immagini diventano virali

Questa mattina al largo di Positano sono state avvistate diverse trombe marine, catturando l’attenzione di residenti e turisti. Il fenomeno è stato immortalato dal fotografo Fabio Fusco, noto per i suoi scatti dedicati alla Costa d’Amalfi, che ha condiviso le immagini sulla sua pagina Facebook. Foto virali sui social Le foto hanno rapidamente fatto il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Trombe marine al largo di Positano: le immagini diventano virali

Altre letture consigliate

+ Maltempo in Toscana: due trombe marine a Livorno + - facebook.com Vai su Facebook

?I danni lungo la costa genovese non sono stati causati da un downburst, ma da 5 trombe marine che hanno fatto landfall a Pegli e Pra. Foto da La Voce di Genova. Vai su X

Trombe marine al largo di Positano: le immagini spettacolari fanno il giro del web - Momenti di grande suggestione oggi al largo di Positano, dove una serie di trombe marine ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori. Si legge su msn.com

Perché le trombe marine sono in aumento (e cosa c’entra il mare sempre più caldo)? - Le trombe marine sono fenomeni atmosferici caratterizzati da una formazione improvvisa e rapida, simili alle trombe d’aria ma con la particolarità di svilupparsi su superfici d’acqua, come mari o ... greenme.it scrive