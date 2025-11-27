Trombe marine a largo di Positano paura in Costiera Amalfitana

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trombe marine lungo la Costiera Amalfitana nei pressi di Positano. La Protezione Civile per quella zona ha prorogato l'allerta meteo fino alle 14 di domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

