Trofeo Napoli Racing Show dal primo all’11 dicembre traffico rivoluzionato sul lungomare
Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Gran Premio Napoli Trofeo Napoli Racing Show” – in programma dall’1 all’11 dicembre 2025 – è istituito il seguente dispositivo di circolazione: senso unico di circolazione in viale Dohrn, dalla confluenza con Piazza della Repubblica alla confluenza con via Francesco Caracciolo, e in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Dohrn alla confluenza con Piazza Vittoria; divieto di sosta permanente con rimozione coatta in viale Dohrn, su ambo i lati della carreggiata stradale; istituzione fermata bus ANM in via Caracciolo, alla confluenza con Piazza della Repubblica, in corrispondenza dell’inizio dell’area pedonale (laddove il traffico veicolare viene quindi deviato verso Piazza della Repubblica). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
