Tris Atalanta a Francoforte Eintracht travolto 3-0

I nerazzurri di Palladino si scatenano nella ripresa con i gol di Lookman, Ederson e De Ketelaere FRANCOFORTE (GERMANIA) - L'Atalanta batte 3-0 l'Eintracht Francoforte e ipoteca i play-off di Champions League. Buona la prima per Raffaele Palladino, il nuovo tecnico dell'Atalanta che al suo debutto n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tris Atalanta a Francoforte, Eintracht travolto 3-0

