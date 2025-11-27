Trigno la dedica d’amore a Chiara Bacci al concerto di Roma | Grazie per avermi salvato

Roma ha accolto Trigno con un entusiasmo travolgente nella seconda tappa autunnale del suo mini–tour 2025, andata in scena ieri sera al Largo Venue. Dopo il successo ai Magazzini Generali di Milano, il cantautore è tornato sul palco con un concerto intenso e molto partecipato, presentando una lunga serie di brani, tra pezzi originali e reinterpretazioni che hanno fatto vibrare il locale sin dalle prime note. L’artista ha aperto il live con Fari spenti, per poi lasciarsi trasportare da un ritmo sempre crescente grazie a canzoni come Casinò, Ma tu e l’immancabile Lento. Il pubblico ha cantato insieme a lui anche durante le cover più amate, da Il mio canto libero a Il mare d’inverno, passando per Don’t Look Back in Anger. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Trigno, la dedica d’amore a Chiara Bacci al concerto di Roma: “Grazie per avermi salvato”

