Triestina-Pro Patria venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
La Triestina vive una situazione ingarbugliata sotto tutti i punti di vista, e la pesante penalizzazione sembra essere una sentenza di condanna senza appello; tuttavia la squadra di Tesser cerca disperatamente di alzarsi e la gara con la Pro Patria attualmente terzultima e 20 punti avanti ai giuliani. Gli alabardati addirittura pensano ad un altro cambio di panchina, il ritorno del tecnico di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Triestina-Pro Patria: panchina a rischio. Ma è quella di Tesser ‼️ ▶️ Venerdì dirimente per la panca dell’Unione con destino appeso all’esito dell’incrocio con i biancoblu. Per il tecnico di Montebelluna solo 2 punti in 5 giornate. La Pergolettese congeda Curi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Triestina vs Pro Patria – 28 Novembre 2025 - Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste il 28 Novembre 2025 alle 20:30 va in scena una sfida dal peso specifico importante per la Serie C. Riporta news-sports.it
DIRETTA/ Pro Patria Triestina (risultato finale 0-0): Germano, alto! (Serie C, 3 novembre 2024) - Aspettando l’ormai imminente diretta Pro Patria Triestina, che ci fa respirare insapore di un calcio antico, possiamo dare uno sguardo ai numeri stagionali – che ovviamente servono per descrivere il ... ilsussidiario.net scrive
Clamoroso Triestina, comunicato ad Attilio Tesser l'esonero dopo il ko con la Pro Patria - Salvo clamorosi ripensamenti l'avventura di Attilio Tesser sulla panchina della Triestina si è chiusa con la sconfitta di oggi contro la Pro Patria. Come scrive tuttomercatoweb.com