Triestina-Pro Patria venerdì 28 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Triestina vive una situazione ingarbugliata sotto tutti i punti di vista, e la pesante penalizzazione sembra essere una sentenza di condanna senza appello; tuttavia la squadra di Tesser cerca disperatamente di alzarsi e la gara con la Pro Patria attualmente terzultima e 20 punti avanti ai giuliani. Gli alabardati addirittura pensano ad un altro cambio di panchina, il ritorno del tecnico di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

triestina pro patria venerd236 28 novembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Triestina-Pro Patria (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Pronostico Triestina vs Pro Patria – 28 Novembre 2025 - Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste il 28 Novembre 2025 alle 20:30 va in scena una sfida dal peso specifico importante per la Serie C. Riporta news-sports.it

DIRETTA/ Pro Patria Triestina (risultato finale 0-0): Germano, alto! (Serie C, 3 novembre 2024) - Aspettando l’ormai imminente diretta Pro Patria Triestina, che ci fa respirare insapore di un calcio antico, possiamo dare uno sguardo ai numeri stagionali – che ovviamente servono per descrivere il ... ilsussidiario.net scrive

Clamoroso Triestina, comunicato ad Attilio Tesser l'esonero dopo il ko con la Pro Patria - Salvo clamorosi ripensamenti l'avventura di Attilio Tesser sulla panchina della Triestina si è chiusa con la sconfitta di oggi contro la Pro Patria. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Triestina Pro Patria Venerd236