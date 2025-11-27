La Triestina vive una situazione ingarbugliata sotto tutti i punti di vista, e la pesante penalizzazione sembra essere una sentenza di condanna senza appello; tuttavia la squadra di Tesser cerca disperatamente di alzarsi e la gara con la Pro Patria attualmente terzultima e 20 punti avanti ai giuliani. Gli alabardati addirittura pensano ad un altro cambio di panchina, il ritorno del tecnico di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Triestina-Pro Patria (venerdì 28 novembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Alabardati a caccia della prima vittoria dopo il ritorno di Tesser