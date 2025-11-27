Treno travolge operai in Cina | 11 morti

L'incidente è avvenuto mentre il mezzo stava effettuando verifiche tecniche nella stazione di Luoyang. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treno travolge operai in Cina: 11 morti

