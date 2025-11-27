Treno travolge decine di operai | è strage

L’episodio si è verificato in un tratto di binario in curva, dove la visibilità è ridotta e il rumore del treno si percepisce solo all’ultimo istante. In quell’attimo, la routine quotidiana si è trasformata in tragedia: il passaggio improvviso del treno, l’allarme che non lascia scampo, la fuga disperata e, infine, l’impatto fatale. Sul luogo dell’ incidente sono rimasti solo macchinari abbandonati, caschi da lavoro a terra e una stazione improvvisamente immobilizzata dal dolore. Leggi anche: Terremoto nella politica italiana, chiesti 11 anni per l’ex assessore: accuse pesanti Un tragico incidente ferroviario durante i test sismici. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Treno travolge decine di operai: è strage

