Treno della Neve da Roma | tutto ciò che devi sapere per il viaggio di gennaio 2026

L’inverno è una stagione magica per l’Abruzzo: le montagne si colorano di bianco e i paesaggi diventano cartoline viventi, c’è un modo unico per godersi l’inverno senza mettersi alla guida: salire a bordo del Treno della Neve che parte da Roma. Si tratta di un convoglio storico che attraversa borghi montani, vallate e altipiani, offrendo al viaggiatore un’esperienza d’altri tempi. Se stai pensando a una fuga invernale a gennaio 2026, andiamo alla scoperta di tutto quello che devi sapere per prepararti al viaggio: tappe, opzioni e consigli utili. LEGGI ANCHE: Andrea Lelario entra nella collezione permanente della Galleria La Nuvola in Via Margutta Il treno della neve parte da Roma: scopri l’Abruzzo a partire da gennaio 2026. 🔗 Leggi su Funweek.it

