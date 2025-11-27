Treni guasto blocca l’asse Firenze–Bologna mattinata di disagi E venerdì c’è sciopero
Firenze, 27 novembre 2025 – Mattinata di disagi per i viaggiatori sull’asse ferroviario tra Firenze e Bologna a causa di un inconveniente tecnico sulla linea tra Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. Fin dalle prime ore, la circolazione è risultata fortemente rallentata con effetti su tutta la dorsale dell’Alta Velocità e sui collegamenti regionali e a lunga percorrenza. Circolazione ripresa alle 13.30. Trenitalia ha comunicato che i treni hanno subito ritardi, deviazioni di percorso e cancellazioni, con ripercussioni anche sulle tratte indirettamente collegate al nodo emiliano. Dopo le verifiche tecniche effettuate nel tratto interessato, la circolazione è ripresa gradualmente intorno alle 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it
