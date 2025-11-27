Trema la Serie A | blocco del mercato 6 squadre a rischio
Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Torino e Genoa sono finite nel mirino della FIGC: se entro il 30 novembre i numeri al 30 settembre non tornano, niente acquisti o solo operazioni a saldo zero. Il motivo è semplice: la Federazione ha deciso di intervenire già da quest’inverno per preparare il passaggio al tetto del 70% dal prossimo giugno, in linea con le regole UEFA. Cos’è il “costo del lavoro allargato”?. A differenza del vecchio indice di liquidità, qui si guarda al rapporto tra tutto quello che la società spende per il personale ( stipendi, contributi, ma anche ammortamenti dei cartellini) e i ricavi reali. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
