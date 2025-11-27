Tredici arresti al San Paolo per il blitz ' Lockdown' L' indagine dopo le minacce nei cantieri

Minacce e tentativi di estorsione nei cantieri del quartiere San Paolo di Bari: è l'aspetto iniziale dal quale è partita l'indagineLockdown’, che ha smantellato il gruppo criminale degli Strisciuglio con 13 arresti in un blitz avvenuto nella mattinata di giovedì 27 novembre.“Qua non si può. 🔗 Leggi su Baritoday.it

