Tredici arresti al San Paolo per il blitz ' Lockdown' L' indagine dopo le minacce nei cantieri
Minacce e tentativi di estorsione nei cantieri del quartiere San Paolo di Bari: è l'aspetto iniziale dal quale è partita l'indagine ‘Lockdown’, che ha smantellato il gruppo criminale degli Strisciuglio con 13 arresti in un blitz avvenuto nella mattinata di giovedì 27 novembre.“Qua non si può. 🔗 Leggi su Baritoday.it
