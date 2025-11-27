Tre regioni del centro alle prese con la neve | traffico in tilt nelle città

Temporeale.info | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il freddo polare arrivato in questi ultimi giorni in Italia sta modificando in maniera netta il meteo della nostra penisola con abbondanti nevicate anche ad altitudini ridotte. Nelle ultime ore sono arrivate le prime nevicate in particolare al nord, ma nelle prossime ore potremmo fare i conti anche con le prime imbiancate sulle strade del. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

tre regioni del centro alle prese con la neve traffico in tilt nelle citt224

© Temporeale.info - Tre regioni del centro alle prese con la neve: traffico in tilt nelle città

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Tre Regioni Centro Prese