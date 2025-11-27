Tre regioni del centro alle prese con la neve | traffico in tilt nelle città
Il freddo polare arrivato in questi ultimi giorni in Italia sta modificando in maniera netta il meteo della nostra penisola con abbondanti nevicate anche ad altitudini ridotte. Nelle ultime ore sono arrivate le prime nevicate in particolare al nord, ma nelle prossime ore potremmo fare i conti anche con le prime imbiancate sulle strade del. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buonasera a tutti !! Sulle regioni centro settentrionali è presente una circolazione depressionaria, alimentata da masse di aria fredda, di origine nord atlantica che affluiscono lungo il bordo orientale dell'anticiclone delle Azzorre.! Nel corso dei prossimi giorni, q - facebook.com Vai su Facebook