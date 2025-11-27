Tre fratelli trovano un fumetto di Superman in soffitta | oggi vale 9 milioni stavano per buttarlo via

Tre fratelli della California del Nord si preparavano a svuotare la casa della madre defunta, armati di scatoloni, sacchi della spazzatura e la rassegnazione di chi sa che troverà solo polvere e ricordi sbiaditi. Avevano rimandato per anni quel momento doloroso, e quando finalmente si sono decisi, l’obiettivo era riempire un cassonetto e chiudere un capitolo. Non si aspettavano di trovare un tesoro da record mondiale nascosto in soffitta. La madre aveva sempre parlato di una collezione di fumetti rari conservata da qualche parte. Lo diceva con quella certezza tipica di chi ricorda qualcosa di importante ma non riesce a mettere a fuoco i dettagli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

