Trattori Non Carri Armati | musica e parole in difesa delle tradizioni rurali
Comunicato Stampa Futuridea celebra il mondo agricolo con un evento artistico alla Sala MUSA, tra orchestra di organetti e narrazioni poetiche Futuridea annuncia l’evento “Trattori, Non Carri Armati – Suoni, Parole, Radici”, un incontro artistico e culturale che pone al . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche questi approfondimenti
#BURANO E #CAMPALTO in festa per il #CarnevaleVenezia2025 A CAMPALTO 26 carri allegorici, motociclisti in maschera, trattori d'epoca hanno portato migliaia di persone per le strade cittadine tra #musica e #divertimento. STESSO COPIONE A B - facebook.com Vai su Facebook
“Trattori, Non Carri Armati”: musica e parole in difesa delle tradizioni rurali - Futuridea celebra il mondo agricolo con un evento artistico alla Sala MUSA, tra orchestra di organetti e narrazioni poetiche ... fremondoweb.com scrive
Al Musa di Benevento "Trattori, Non Carri Armati" a firma di Carmine Nardone - L'articolo Al Musa di Benevento "Trattori, Non Carri Armati" a firma di Carmine Nardone proviene da OttoPagine. Scrive msn.com