Trasporto scolastico e mensa sforzo del Comune per mantenere i costi calmierati

Un trasporto scolastico praticamente ‘porta a porta’ e una refezione scolastica di qualità. Nella fase storica più delicata per gli enti pubblici, il Comune di Bondeno ha operato, anche all’interno del Bilancio che andrà presto in discussione, per mantenere l’equazione composta da servizi di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Trasporto scolastico e mensa, sforzo del Comune per mantenere i costi calmierati

News recenti che potrebbero piacerti

? AVVISO IMPORTANTE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: SOSPENSIONE CORSA DI ANDATA VENERDÌ 28 NOVEMBRE Il Comune di Ronco all’Adige, dopo aver preso visione della comunicazione dell'Istituto Comprensivo di Ronco all'Adige relat - facebook.com Vai su Facebook

online la graduatoria per l’assegnazione del contributo economico destinato al trasporto scolastico di alunni con disabilità, anno scolastico 2024/2025 Vai su X

Servizio mensa e trasporto scolastico. I costi per le famiglie e come iscriversi - Al via a Pieve a Nievole le iscrizioni per i servizi di mensa, entrata anticipata e trasporto scolastico. lanazione.it scrive

C.Fiorentino, prorogati i termini di iscrizione a trasporto scolastico e mensa - Trasporto e mensa scolastica: come iscrivere i bimbi Prorogato al prossimo 31 luglio il termine Tutte le info utili. Lo riporta lanazione.it

Mensa e trasporto scolastico: le tariffe a Cingoli restano immutate - CINGOLI Le tariffe per il trasporto e mense scolastiche per il nuovo anno scolastico 2024- Riporta corriereadriatico.it