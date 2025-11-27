Trasporto ferroviario raggiunto l' accordo per il passaggio di 103 lavoratori da Busitalia a Trenitalia

E' stato definito un risultato "senza precedenti" quello che ha portato alla definizione dell'accordo sottoscritto da Filt Cgil, gli altri sindacati del settore e Trenitalia che prevede il passaggio di 103 lavoratori da Busitalia a Trenitalia.

Servizio di trasporto ferroviario sospeso per un guasto alla linea elettrica - facebook.com Vai su Facebook

#CapodellaPolizia e Amministratore delegato e direttore generale Gruppo @fsitaliane hanno siglato la nuova convenzione di cooperazione istituzionale per la sicurezza nel trasporto ferroviario per garantire ai cittadini una mobilità più sicura #26novembre Vai su X

Gruppo FS e Polizia di Stato per un trasporto ferroviario più sicuro - L’accordo, che sostituisce la convenzione del 2017, definisce in modo più avanzato e operativo le attività condivise tra la Polizia Ferroviaria e le società del Gruppo FS – Rete Ferroviaria Italiana, ... Secondo fsnews.it

Accordo sulle nuove norme per la capacità ferroviaria - La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico raggiunto ieri sul regolamento relativo all’uso della capacità di infrastruttura ferroviaria. Segnala irpinia24.it

Polizia di Stato e Ferrovie: convenzione per sicurezza nel trasporto ferroviario - Siglata, oggi, per il dipartimento della Pubblica sicurezza dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dall’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS italiane, Stefano Antonio Donnarumm ... Riporta poliziadistato.it