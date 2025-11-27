Trasporti scuola e sanità in sciopero | il 28 novembre servizi garantiti solo nelle fasce protette

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di venerdì 28 novembre sarà caratterizzata da uno sciopero generale che coinvolge l’intero sistema dei trasporti, con blocchi diffusi su scala nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

