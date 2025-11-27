Trasporti scuola e sanità in sciopero | il 28 novembre servizi garantiti solo nelle fasce protette

La giornata di venerdì 28 novembre sarà caratterizzata da uno sciopero generale che coinvolge l’intero sistema dei trasporti, con blocchi diffusi su scala nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Uno sciopero generale programmato dai sindacati di base per venerdì 28 novembre che coinvolgerà scuola, sanità e trasporti. Poi altri scioperi minori che interesseranno i trasporti il 30 novembre e il primo dicembre. Ecco uno schema delle prossime proteste. - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo #scioperogenerale contro la manovra 2026, stop per #trasporti, #scuola, #sanità Vai su X

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Scrive fanpage.it

Sciopero generale, il 28 novembre l’Italia si ferma: trasporti, scuola ma anche sanità e informazione - Una giornata ad alta tensione, con lo sciopero del 28 novembre, una mobilitazione che denuncia precarietà, contratti fermi e scelte della manovra considerate insufficienti ... Scrive wired.it

Sciopero del 28 novembre: trasporti, sanità e scuola a rischio. Ecco cosa succederà - Una protesta che coinvolgerà numerosi settori pubblici e che, secondo le prime previsioni, potrebbe creare problemi soprattutto nel comparto dei trasporti. Come scrive mbnews.it