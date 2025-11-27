Trasporti in arrivo una giornata potenzialmente nera | scattano 24 ore di sciopero

Ferraratoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo una giornata (potenzialmente) nera per i trasporti. Le organizzazioni sindacali Confederazione unitaria di base, sindacato generale di base e Unione sindacale di base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 28. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

