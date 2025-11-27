Trasporti in arrivo una giornata potenzialmente nera | scattano 24 ore di sciopero
In arrivo una giornata (potenzialmente) nera per i trasporti. Le organizzazioni sindacali Confederazione unitaria di base, sindacato generale di base e Unione sindacale di base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 28. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Altre soddisfazioni in arrivo. Oggi ho firmato la convenzione con l' Assessorato Regionale ai Trasporti che ha ufficialmente comunicato l' assegnazione del finanziamento di un 1.500.000 di euro per la realizzazione degli interventi nella Stazione ferroviaria di M Vai su Facebook
Oggi sciopero del trasporto pubblico nella Capitale, previsti disagi - Oggi si preannuncia una giornata potenzialmente difficile per i pendolari e per chi si sposta con i mezzi pubblici a Roma. Come scrive rainews.it
Scioperano gli autonomi, giornata difficile per i trasporti - Giornata difficile per i trasporti oggi per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Riporta ansa.it
Giornata di controesodo, bollino rosso per i trasporti - end da bollino rosso sulle strade della Toscana per il rientro dalle vacanze in vista della riapertura, da lunedì, di molte attività. Come scrive rainews.it