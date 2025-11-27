Trasparenza salariale contro il divario di genere

FIRENZE Nell’ambito della trasparenza salariale, una rivoluzione è in arrivo. Ma le aziende italiane sono pronte? A rispondere a questa domanda sono Federico Bitossi, partner PwC Italia e Francesca Canu, director PwC Italia, Esg. "Con la Direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza retributiva – spiegano – l’Unione Europea ha deciso di dire basta al segreto salariale, identificato come uno dei principali ostacoli alla parità di genere. La retribuzione non sarà dunque più un tabù, ma un dato oggettivo basato sul valore del lavoro. Per le aziende italiane questo rappresenta un’opportunità per costruire fiducia e attrarre talenti, ma la strada per l’adeguamento è in salita e il tempo stringe". 🔗 Leggi su Lanazione.it