Transizione ecologica e nuova occupazione verde | a Este la nuova edizione di Ecoforum Veneto

Il Veneto continua a essere leader nella gestione dei rifiuti, anche grazie a un piano regionale ambizioso che ha fissato obiettivi chiari: 80 kg pro capite di rifiuto urbano residuo, una raccolta differenziata media dell’84% e un riciclo al 70% entro il 2030. Le performance dei singoli comuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Transizione ecologica e nuova "occupazione verde": a Este la nuova edizione di Ecoforum Veneto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cer fondamentali per transizione ecologica enti religiosi: obiettivo 30 milioni annui per circa 400 realtà. A Roma il convegno nazionale sulle Comunità energetiche rinnovabili nel mondo religioso, organizzato da Rs Cer: «Strumento prezioso contro la povertà - facebook.com Vai su Facebook

Cer fondamentali per transizione ecologica enti religiosi: obiettivo 30 milioni annui per circa 400 realtà. Vai su X

Transizione ecologica e nuova "occupazione verde": a Este la nuova edizione di Ecoforum Veneto - Venerdì 28 e sabato 29 novembre la decima edizione che mette al centro i rifiuti come sfida e risorsa per i territori, anche in risposta alla crisi climatica ... Riporta padovaoggi.it

Politecnico Torino forma manager della transizione ecologica - Il Politecnico di Torino punta a formare i manager della transizione ecologica, una delle principali sfide a livello globale. Scrive ansa.it

La transizione ecologica aumenta la disoccupazione? Falso: 14 proposte per rilanciare il lavoro tutelando l’ambiente - Quattordici proposte indirizzate al Governo Meloni e incentrate su quattro aree di intervento – energia, economia circolare, controlli ambientali e iter autorizzativi – e trenta campioni nazionali ... Da ilfattoquotidiano.it