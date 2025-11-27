Tram bloccato in piazzale Stazione | tecnici al lavoro per ore

Alla vigilia dello sciopero di venerdì 28 novembre, un guasto improvviso ha mandato in tilt il servizio tram a Padova nelle prime ore di giovedì, bloccando un convoglio nel nuovo anello di piazzale Stazione. Il tutto proprio accanto alla zona dei taxi e dove si incroceranno la linea 1, 2 e 3. Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

